نادي كربلاء الكروي يكرم لاعبيه بعد فوزهم على سوق الشيوخ

2021/05/23 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت الهيئة الادارية لنادي كربلاء

فريقها الكروي المشارك في بطولة اندية

الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز

بعد اول فوز حققه على نادي سوق الشيوخ

ونقل المكتب الاعلامي للنادي لوكالة

نون الخبرية ان تكري

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