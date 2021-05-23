الكاظمي يدين «الجرائم المرعبة» للاحتلال الإسرائيلي في غزة

2021/05/23 | 11:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

دان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، ما يجري في غزة والقدس الفلسطينيتين.

وقال الكاظمي في كلمة له نقلتها الوكالة الرسمية، إنه «نجدد التأكيد على موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية».

وأضاف، «وندين الجرائم المرعبة للاحتلال الإسرائيلي في غزة والقدس». وفي زاوية أخرى قال الكاظمي، «واجبنا مغادرة نقطة الاختلاف»، مبينا أن «الانتخابات هي فرصة لفتح آفاق الازدهار».

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه «يجب استعادة دور العراق الريادي في المنطقة».

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