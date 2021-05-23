بايدن: قيام دولة فلسطينية هو «الحل الوحيد» للنزاع

2021/05/23 | 11:45 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ «الحلّ الوحيد» الممكن للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني هو قيام دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، مشدّداً في الوقت نفسه على التزامه بأمن إسرائيل وضرورة أن تعترف المنطقة «بشكل لا لبس فيه» بإسرائيل.وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي، إنّ «لا تغيير في التزامي بأمن اسرائيل.



نقطة على السطر.



لا تغيير على الإطلاق»، مشدّداً بالمقابل على أنّ «التغيير هو أنّنا ما زلنا بحاجة إلى حلّ الدولتين.



هذا هو الحلّ الوحيد، الحلّ الوحيد».وأتى تصريح الرئيس الديموقراطي غداة توصّل إسرائيل والفصائل المقاومة في قطاع غزّة، بوساطة القاهرة، إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار أنهى 11 يوماً من القصف المتبادل بين الطرفين.كما أعلن بايدن أنّه سيعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي على توفير مساعدات مالية «كبيرة» من أجل «إعادة إعمار غزة» ولكن «من دون إتاحة الفرصة لحماس لإعادة بناء ترسانتها».ودعا الرئيس الأمريكي إلى وقف الصدامات بين العرب واليهود في القدس، وقال «لقد أبلغت الإسرائيليين أنّه من الأهمية بمكان بالنسبة إليّ أن يضعوا حدّاً لهذه الصدامات بين المجموعات في القدس، والتي هي من فِعل متطرّفين من كلا الطرفين».

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