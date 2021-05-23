العمليات المشتركة: لدينا تنسيق دائم مع قوات البيشمركة

2021/05/23 | 11:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، اهمية التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية الاخرى لمحاربة المجاميع الارهابية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لـPUKmedia: علاقاتنا مع قوات البيشمركة علاقات ايجابية ولدينا تنسيق دائم في المجالات الاستخباراتية وتبادل المعلومات ومحاربة الارهابيين.

واضاف: ان استمرار التنسيق بيننا وبين قوات البيشمركة مهم جداً لتجنب الكثير من المشاكل ونجحنا في تطبيق العديد من الاتفاقيات السابقة مع قوات البيشمركة وخاصة فتح مراكز التنسيق الامني المشترك.

واوضح: ان تلك المراكز مهمة جداً لتقليل الفجوات والثغرات الامنية بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة ومنع تواجد الارهابيين في بعض المناطق وقد يكون هناك تنسيق وتعاون مع قوات البيشمركة لتنفيذ عمليات امنية مشتركة للقضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي بشكل نهائي.

PUKmedia خاص

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