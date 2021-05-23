2021/05/23 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني حددت وزارة التربية، اليوم الاحد، تأريخ ومدة التعاقد مع المحاضرين والإداريين.وحصل “المركز الخبري الوطني”، على كتاب صادر من التربية، تضمن إعماماً وجه الى جميع مديرياتها عدا إقليم كردستان، جاء فيه: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



التربية تحدد تأريخ ومدة التعاقد مع المحاضرين والإداريين المركز الخبري الوطني.

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