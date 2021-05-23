المركزي العراقي يطلق مشروع بطاقة الأداء لتعزيز نظم الرقابة

2021/05/23 | 12:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكمل البنك المركزي العراقي مشروع بطاقة الأداء للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة إلى مجموعة البنك الدولي؛ لمعالجة المسائل الرقابية في القطاع المصرفي.وقال البنك المركزي العراقي، في بيان له …

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