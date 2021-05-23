تشديد كردي فرنسي على ضرورة القيام بعمليات مشتركة في حدود كركوك وخانقين

2021/05/23 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد نائب رئيس الاقليم الشيخ جعفر شيخ مصطفى على ضرورة الإسراع بتنفيذ عملية مشتركة بمشاركة الجيش العراقي وقوات البيشمركة والتحالف الدولي للقضاء النهائي على داعش ومنعه من القيام بهجمات في حدود كركوك وخانقين.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ان شيخ مصطفى استقبل قائد القوات العسكرية الفرنسية في التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا الكولونيل اشيل والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان خلال القاء آخر التطورات الامنية وتحركات داعش في المنطقة والهجمات الاخيرة للتنظيم على مواقع ومقرات قوات البيشمركة في محوري كركوك وخانقين، فضلا على مناقشة التنسيق العسكري والتخطيط للقيام بعمليات عسكرية مشتركة.

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