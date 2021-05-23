صحيفة الصن البريطانية: استئصال عيون آلاف المرضى في الهند نتيجة اصابتها بالفطر الاسود

2021/05/23 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير لصحيفة الصن البريطانية عن استئصال عيون آلاف المرضى في الهند، بهدف إنقاذهم من تفشي الفطر الأسود التي يصيب الناجين من فيروس كورونا.

الصحيفة قالت في تقرير لها ان نحو ستين بالمئة من المرضى الذين تم علاجهم في مستشفيات الهند من فيروس كورونا، تم استئصال عين واحدة منهم في الأقل وذلك لمنع انتشار العفن ووصوله الى الدماغ، بعد أن تسببت الموجة الثانية من فيروس كورونا في انتشار عدوى الفطر الأسود، مبينة ان إدارة الصحة في الهند أشارت الى تشخيص الإصابة بهذه العدوى الفطرية لدى المصابين بالفيروس الذين تعافوا منه مؤخرا، وسط تأكيد الخبراء بأن فرص الإصابة بالعدوى الفطرية تزداد بعد وضع المريض المصاب بكورونا على جهاز التنفس الاصطناعي.

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