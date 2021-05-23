طهران تشكل قيادة وحدة الدفاع والأمن النووي للتعامل مع اختراق المحطات النووية

2021/05/23 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تشكيل قيادة وحدة الدفاع والأمن النووي للتعامل مع ملف الانفجارات التي تتعرض اليها المنشآت النووية.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران غلام رضا جلالي، اشارته الى غياب التنسيق بين الجهات الأمنية خلال حادث منشأة نطنز، والانتقادات الواسعة التي تم توجيهها لطريقة حماية المنشآت النووية، وهو ما أوجب إنشاء هذه القيادة الجديدة، مضيفا ان على الحكومة المقبلة ان تفكر في ما أطلق عليه التطهير الأمني وتصفية مصادر التسلل المحتملة في ظل الاختراقات التي تتعرض اليها تلك المنشآت.

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