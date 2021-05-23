النهج تدعو الى تدقيق أجهزة العد والفرز

2021/05/23 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، اليوم الاحد، الى التحقق والتدقيق الفني لعمل اجهزة العد والفرز الإلكتروني وباشراك كوادر وطنية نزيهة كفوءة تعلن للرأي العام تقييمها وشهادتها بسلامة البرنامج ورصانته من الاختراق واحتمالات التأثير المحلي والأجنبي في هذا المجال الخطير.

وقال في بيان له، ان "توفير فرص متكافئة للمرشحين في التنافس الانتخابي يحدد أطرها وحدودها القانون وتنضبط بالأخلاق السياسية المسؤولة الواعية لأمانة التمثيل وصدق التعبير عن آمال وتطلعات الناخبين".

وشدد على ضرورة "اتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لتطابق مدخلات تصويت الناخبين مع مخرجاتها المعلنة في نتائج الانتخابات باعتماد التصويت البايومتري حصرًا ، ومعالجة بطاقات الناخب غير المستلمة بطريقة شفافة ومعلنة للرأي العام تنهي اية محاولة تسريب لها قد يستغلها الفاشلون والمزورون في تحصيل أصوات غير مستحقة لهم".

ودعا الى "الإسهام الفاعل بالرقابة على العملية الانتخابية في جميع مراحلها ومن المهم ان تبادر النخب وأساتذة الجامعات والشخصيات الوطنية ومن يمتلكون العمق الاجتماعي والمقبولية الشعبية بتحمل هذا الدور الأساسي في حماية أصوات الناخبين".

واكد على ضرورة ان "تقدم مفوضية الانتخابات دراسة واضحة حول بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة والإجراءات المتخذة لتعطيلها أو إلغاء العمل بها".

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