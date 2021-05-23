في النجف .. 180 إصابة جديدة بكورونا

2021/05/23 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الأحد، الموقف الوبائي في المحافظة، مشيرة الى تسجيلها 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال بيان للدائرة، ان "الدائرة اجرت 1226 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وسجلت 180 إصابة جديدة بالفيروس، مبينة، ان "هناك 111 حالة شفاء، وان سجلها خال من الوفيات لهذا اليوم".

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