الاقليم يعلن عن وقت توزيع رواتب موظفيه للشهر الحالي

2021/05/23 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاحد، عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر آيار الحالي، مؤكدة ان آلية التوزيع ستكون كما كانت في الشهر الماضي.

وقالت وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان خلال بيان، ان "رواتب الموظفين لشهر آيار الحالي ستوزع اعتبارا من يوم الثلاثاء 25/5/2021.

واضاف البيان، ان "آلية التوزيع ستكون كما كانت في الشهر الماضي باستقطاع نسبته 21% للموظفين و50% للدرجات الخاصة".

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