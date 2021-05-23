رئيس الجمهورية يكشف حجم الاموال التي هدرت منذ 18 عاما ويؤكد تهريب 150 مليار دولار الى خارج العراق

2021/05/23 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد ‏رئيس الجمهورية، برهم صالح،

الاحد، حجم الاموال التي تم هدرها

وضياعها بسبب الفساد منذ العام 2003.

وقال صالح، خلال كلمته الخاصة بملفات

الفساد الإداري والمالي في العراق، إن

"مشروع قانون استرداد عائد

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