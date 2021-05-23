2021/05/23 | 12:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني وسط موجة فيروسات كورونا التي أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند إلى ما يقرب من 300 ألف شخص، يكافح الأطباء في البلد، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عدوى فطرية قاتلة..



حقائق علمية جديدة عن “الفطر الأسود” المركز الخبري الوطني.

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