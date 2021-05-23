رئيس الجمهورية يقدم مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين

2021/05/23 | 12:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، عزمه ارسال مشروع قانون استرداد عائدات الفساد عبر سلسلة إجراءات عملية استباقية رادعة، فيما اشار الى ان العراق خسر الف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد.

وقال صالح في كلمة خاصة بثها التفلزيون الرسمي وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة"، مبينا ان "مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد".

واضاف ان "القانون يتضمن دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها"، مبيناً أن "150 مليار دولار هُربت الى دول العالم عبر صفقات فساد".

وتابع أن "الفساد والارهاب مترابطان ويديم احدهما الاخر وبسببهما خرج الالف من الشباب مطالبين بوضع حد له".

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