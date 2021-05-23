2021/05/23 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد إحساسٌ بغيضٌ ذلك الذي يُميّزك عن غيرِك عُلــُـوًا واستكبارًا لمجرد أنك تنتمي لدينٍ مُعَيّن، وتلتزم بعقيدةٍ محددةٍ، ولديكَ كتاب مُقدس تطلب من الآخرين تقديسَه و..



ليس فقط احترامه!استعلاءٌ كريهٌ تستخدم فيه كتابــًا سماويــًا أو أرضيــًا تدلف منه إلى قلوبِ الناسِ باحثــًا عن أخطائِهم، وخطاياهم كما تؤمن أنت بها؛ لكنك لا تكترث لإيمانِهم بصوابهم!الدينُ لا يختلف عن علاقة الحب، فإذا وقعتَ في حبِ آ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستكبار بالدين! - محمد عبد المجيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستكبار بالدين! - محمد عبد المجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).