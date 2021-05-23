ضيفانِ على سيلين ديون .. - هاتف بشبوش

#هاتف_بشبوش بينما كنت أسمعُ سيلين ديون وأغنيتها ( أنا على قيد الحياة( I am alive هذه الأغنية هي الأكثرُ رواجاً للأمل وتمشدقاً بالحب والحياة من أغلبِ الأغاني .
ترى بها الرقص والشعر والجوهرة ، تشعر كأنها المغنطة وأنت معدنها الأصيل .
حين تسمع الأغنية سيتغلغل تأثيرها المباشر في النفس الباطنة ، علاوة على تحريرك من إرتباط الجسد .
تتسامى روحك في الصعود الجنوبي للنغمة تارة وهبوطه الشمالي حيث طقوس الجبال ونسائمه البا ......
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