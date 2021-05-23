2021/05/23 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز ربما اصبحت الأحداث شاهدة علي تداعي أسلو وسلطة أسلو ، وربما أيضاً حملت هذه المرة إشارة واضحة علي وصول حل الدولتين لمرحلة الإضمحلال بعد مرور عقود زمنية وحقب تاريخية شهدت هيمنة الأفق المسدود علي جميع مسارات هذا الحل ، ومن ثم أصبح ضرورياً إعادة النظر في سياقات حل القضية علي ضوء الحقائق والمعطيات الراهنة سواء كان ذلك عبر المقاومة بشقيها السلمي والمسلح أو عبر مسارات اكتساب أراض جديدة من الأتصار والداعمي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحاديث الهدنة - حمدى عبد العزيز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحاديث الهدنة - حمدى عبد العزيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).