حقوق الانسان: نزوح الاهالي من 15 منطقة في ديالى وارد جدا بسبب أزمة المياه

2021/05/23 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت مفوضية حقوق الانسان في ديالى من نزوح أهالي خمس عشرة منطقة زراعية في المحافظة بسبب الجفاف.

وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي ان الموقف المائي في ديالى صعب ومعقد جدا في ظل تسارع ازمة الجفاف وتفاقهما بشكل كبير في مناطق زراعية واسعة خاصة المعتمدة في مياهها على نهر ديالى وجداول بحيرة حمرين.

واشار الى ان نزوح الاهالي من بعض المناطق وارد جدا بسبب ازمة المياه إذا لم تتوفر بدائل تسهم في تامين جزء من احتياجاتهم للصمود..



مؤكدا ان الوضع صعب ومعقد جدا ويستدعي تحركا حكوميا جديا حياله خاصة وان ديالى دخلت موسم الصيف وان خزين بحيرة حمرين في مستوى حرج جدا.

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