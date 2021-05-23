النزاهة: صدور أمر استقدام لنائب سابق بتهمة تتعلق برواتب منتسبي الحماية

2021/05/23 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورات الانتخابيَّة السابقة، فضلا على مذكرة قبضٍ وتحرٍّ بحق المدير العام الأسبق لهيئة استثمار محافظة نينوى.

الهيئة أكدت في بيان ان قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابيَّة الثانية، عن تهمة تسلم رواتب منتسبي الحماية، على الرغم من كونهم مفقودين إبان احتلال داعش الإرهابيَّة لمدينة الموصل، إضافة الى اصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق المدير العام لهيئة استثمار نينوى الأسبق، على خلفيَّة تأجير قطعة أرض تابعة لمديريَّة بلديَّة الموصل بثمن قليل ولمدة طويلةٍ كونه أحد أعضاء اللجنة التي قامت بتقدير قيمة العقار بالتعاون مع موظفين آخرين.

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