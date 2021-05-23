توقف الحمم المتدفقة من بركان نيراغونغو يشجع السكان على العودة لمنازلهم

2021/05/23 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ بعض السكان شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية بالعودة الحذرة الى منازلهم بعد توقف تدفق الحمم البركانية من بركان نيراغونغو.

وأشار سكان محليون الى توقف تقدم سيل الحمم البركانية ليلا في الضواحي الشمالية الشرقية لكبرى مدن إقليم شمال كيفو، مع استمرار ألسنة لهب وأبخرة القوية بالانبعاث من مقدمة الحمم الصخرية السوداء في ضاحية بوهيني في وقت شعر فيه الأهالي بعدد من الزلازل.

ومن الجدير بالذكر ان آخر ثوران كبير لبركان نيراغونغو حدث في مطلع العام الفين واثنين وتسبب بمقتل أكثر من مئة شخص فضلا عن اضرار مادية كبيرة.

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