طاقم تحكيم بحريني لقيادة مباراة منتخبنا أمام طاجيكستان

2021/05/23 | 12:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة منتخبنا الوطني ونظيره منتخب طاجيكستان الودّية التي ستقام في محافظة البصرة ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المزدوجة.

وذكر بيان مقتضب للهيئة التطبيعية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد أن "طاقماً تحكيمياً دولياً بحرينياً لإدارة ودّية العراق وطاجيكستان بقيادة إسماعيل حبيب (حكم الساحة) يعاونه زميلاه سيد جلال محفوظ (الحكم المساعد الأول) وعبد الله يعقوب (الحكم المساعد الثاني) ومحمد سلمان (الحكم الرابع)".

الجدير بالذكر ان المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الأثنين على ملعب الفيحاء.

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