2021/05/23 | 12:45 - المصدر: شفق نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي بالزي الأبيض الكامل أمام طاجيكستان ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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