السليمانية..وضع حجر الاساس للمشروع الوطني لتسويق الحنطة

2021/05/23 | 12:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مراسيم خاصة جرت، يوم الاحد، بحضور مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، تم وضع حجر الاساس للمشروع الوطني لتسويق الحنطة في محافظة السليمانية.

وقال محافظ السليمانية هفال ابو بكر خلال كلمة في المراسيم: ان هذا المشروع الوطني مهم جداً لتسويق حنطة الفلاحين وكلفة المشروع تبلغ 121 مليون 65 الف دولار، ينفذ بالاشتراك بين القطاعين الخاص والعام.

واضاف: ان المشروع هو عبارة عن سايلو كبير يتسلم حنطة الفلاحين ويقوم بتسويقها، مثمنا قرار الحكومة بتنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير الذي يساهم في تطوير القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية وتوفير الامن الغذائي.

بعد ذلك القت بيكرد طالباني وزير الزراعة في حكومة اقليم كوردستان كلمة اشارت خلالها الى اتهمية المشروع الوطني لتسويق حنطة الفلاحين في محافظتي السليمانية وحلبجة وادراتي كرميان ورابرين.

واضافت: ان اهمية هذا المشروع تكمن في عدم انتظار فلاحينا لاستلام محاصليهم من قبل السيلوهات حيث يساهم هذا المشروع في زيادة كميات الحنة المستلمة من الفلاحين والاسراع بصرف مخخصاتهم.

واشارت الى ان هذا المشروع يساهم في تسويق الحنة وتسويقها بنوعيات جيدة وله اهمية كبيرة في تطوير اقتصاد اقليم كوردستان توفير فرص العمل لخريجي الاقسام الزراعية والاستفادة من الخبرات الزراعية.

بعد ذلك القى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، كلمة اشار خلالها الى اهمية هذا المشروع الكبير، وقال: هذا المشروع لن يساهم في تسويق حنط الفلاحين فقط بل يساهم في تسويقها ايضا ويضمن توفير الامن الغذائي لابناء اقليم كوردستان، وهذه المشاريع ستنفذ في جميع محافظات اقليم كوردستان ووسنقوم بتنفيذ مشاريع اخرى تساهم في تقوية البنى التحتية لاقليم كوردستان.

واضاف: ان تطوير القطاعين الزراعي والتجاري في اقليم كوردستان من اولويات عمل الحكومة وهذه المشاريع الستراتيجية ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

وتابع: علينا الاستفادة من المحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي واكثر من ذلك ان نصل الى مستوى تصدير منتوجاتنا الزراعية الى الخارج وعدم الاعتماد على مصدر واحد للواردات وتنويع مصادر الايرادات.

PUKmedia خاص

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