النعمان: التنسيق مع قوات البيشمركة سيفشل مخططات الارهابيين

2021/05/23 | 12:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد جهاز مكافحة الارهاب الاتحادي، اهمية التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية الاخرى لمحاربة المجاميع الارهابية.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان في تصريح لـPUKmedia: ان التنسيق الاستخباراتي المشترك وتبادل المعلومات بيننا وبين قوات البيشمركة ممتاز جدا وهناك اهداف ارهابية كبيرة تم اعتقالها بالتعاون بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة.

واضاف: ان قوات مكافحة الارهاب مستمرة بالتنسيق مع قوات مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان لتغطية وسد الفراغات الامنية الموجودة في المناطق الفاصلة بين نقاط تمركز قوات البيشمركة والقوات الاتحادية.

واشار النعمان الى ان التنسيق والتعاون المشترك سيفشل جميع المخططات الارهابية وسيمنع تحرك الارهابيين بحرية ويمنعهم ايضا من تهديد المواطنين في المدن الامنة.

PUKmedia خاص

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