2021/05/23 | 12:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف تحالف سائرون، اليوم الأحد، عن أبرز القوانين التي سيتم التصويت عليها خلال جلسات البرلمان المقبلة.وقال النائب عن التحالف، سلام الشمري، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “جلسات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها النفط والغاز..



أبرز القوانين المؤمل تمريرها خلال جلسات البرلمان المقبلة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها النفط والغاز.. أبرز القوانين المؤمل تمريرها خلال جلسات البرلمان المقبلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها النفط والغاز.. أبرز القوانين المؤمل تمريرها خلال جلسات البرلمان المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).