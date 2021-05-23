رئيس الجمهورية: العراق خسر تريليون دولار منذ عام 2003 بسبب الفساد

2021/05/23 | 12:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأحد، أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، مشيراً إلى أن العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003؛ بسبب الفساد.وقال رئيس الجمهورية، خلال كلمة خاصة بملفات الفساد الإداري …

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