الاشتباه بثلاث إصابات بسلالة كورونا الهندية في ذي قار

2021/05/23 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

اعلن مصدر في صحة ذي قار، اليوم الاحد، عن الاشتباه بإصابة 3 حالات بسلالة كورونا الهندية في محافظة ذي قار.

وقال مصدر في صحة ذي قار لـ (بغداد اليوم)، ان "الجهات المختصة في دائرة الصحة احتجزت ثلاثة اشخاص عادوا من الهند وتظهر عليهم اعراض الاصابة بفيروس كورونا".

وأضاف، انه "تحسبا لان تكون هذه الاصابة من السلالة الهندية تم اخذ مسحات ونحن بانتظار النتائج، حيث تم حجزهم في الاماكن المخصصة لذلك".

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