نائب يطالب بالتحقيق بشبهات فساد باكثر من ١١ مليار دينار في دائرة صحة نينوى

2021/05/23 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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طالب النائب جواد الموسوي، اليوم الاحد، وزارة الصحة وهيئة النزاهة بالتحقيق العاجل بشبهات فساد باكثر من ١١ مليار دينار في دائرة صحة نينوى.

وقال في بيان مقتضب، ان "هناك عمليات استغلال جائحة كورونا بشراء اجهزة ومستلزمات طبية باسعار غالية جدا والتحايل على ضوابط الشراء حسب تعليمات الموازنة الاتحادية".

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