2021/05/23 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن، اليوم الاحد، العمل على زيادة التعاون في مجال تدريب القوات العراقية، ورفع مستواه لمواجهة مختلف التحديات الامنية.

وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، في مقر وزارة الدفاع ببغداد، ان "زيارتي للعراق مهمة، ونسعى الى تعزيز التعاون المشترك وتقديم الدعم للعراق في مختلف المجالات لاسيما العسكرية".

من جهته قال وزير الدفاع جمعة عناد خلال المؤتمر، إن زيارة وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن جاءت لتعزيز التعاون مع الدنمارك في المجال العسكري، متقدما الشكر للحكومة الدنماركية في محاربة "داعش" وتدريب القوات الأمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الدفاع الدنماركي تعلن زيادة تعاون بلادها الأمني مع العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الدفاع الدنماركي تعلن زيادة تعاون بلادها الأمني مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).