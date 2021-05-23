الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمتقاعدين والمنتسبين

2021/05/23 | 13:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إن العمل مستمر على رفع المبالغ (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أطلق مصرف الرشيد، وجبة جديدة من سلف الموظفين والمتقاعدين ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي للمصرف تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المصرف أطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين"، داعيًا "كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

وأضاف، أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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