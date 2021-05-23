نصيف تهاجم بلاسخارت بعد تصريحات الاخيرة حول دستور اقليم كردستان

2021/05/23 | 13:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت النائبة عالية نصيف تصريحات رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت التي ذكرت فيها بأن دستور إقليم كردستان قوة للعراق بأنها ” محاباة لسلطة الإقليم وتجاهل متعمد للتبعات القانونية التي تترتب على وجود دستورين في دولة واحدة ” … Readmore

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