الأمانة في توثيق حركة الأنصار - مازن الحسوني

2021/05/23 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني شكلت حركة الأنصار الشيوعيين العراقيين صفحة مشرقة بتاريخ الحزب الشيوعي العراقي رغم الجدل السياسي حولها من ناحية صواب او خطأ هذا النهج بالكفاح ضد الدكتاتورية البعثية بتلك الفترة.-الا أن الشيء الذي لا ينكره الجميع هو دور هذه الحركة في أعادة روح التحدي والعزيمة لعموم الحزب وأعادة تجميع قواه بعد التبعثر وكذلك أعادة مركزه داخل المعارضة التي بدات تنشأ ضد البعث بعد الأنكسار الكبير نتيجة ضربة البعث الق ......





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