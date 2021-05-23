ماركس و الفٍلستيون philistines  - عبد الحسين سلمان

2021/05/23 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان قال عالم الآثار الامريكي لورانس ستاجر / Lawrence E.



"Larry" Stager (January 5, 1943 – December 29, 2017) / الذي قاد بعثة ليون ليفي الاستكشافية / Leon Levy Expedition/ في عسقلان منذ عام 1985 إنه ربما يتعين إعادة النظر في أبناء الشعب الفلستي القديم المذكور في الكتاب المقدس، حيث أظهر كشف أثري أنهم كانوا أكثر رقيا مما عرف عنهم.



مفردة : الفٍلستيونتذكر الدكتورة سحر الهنيدي في مقدمتها ......





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