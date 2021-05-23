لجنة نيابية تطالب بالتحقيق في شبهات فساد بدائرة صحة نينوى

2021/05/23 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

طالب النائب جواد الموسوي، اليوم الاحد، باجراء تحقيق عاجل في شبهات فساد باكثر من ١١ مليار دينار في دائرة صحة نينوى.

وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي للنائب جواد الموسوي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "النائب طالب في كتاب رسمي كل من وزارة الصحة وهيئة النزاهة بالتحقيق العاجل بشبهات فساد باكثر من ١١ مليار دينار في دائرة صحة نينوى".

واضاف أنه "تم استغلال جائحة كورونا لشراء اجهزة ومستلزمات طبية باسعار غالية جدا والتحايل على ضوابط الشراء حسب تعليمات الموازنة الاتحادية".

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