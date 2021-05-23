وفاة وكيل السيد السيستاني بالكوفة بسبب فايروس كورونا

2021/05/23 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر لوكالة نون الخبرية عن وفاة

احد وكلاء السيد السيستاني بسبب فايروس

كورونا

واضاف ان السيد عبد الامير الحكيم وكيل

السيد السيستاني وأمام جماعة مسجد

الكوفة توفي اليوم الاحد اثر مضاعفات

كورونا

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