الصحة العراقية تتوعد الشركات النفطية بإجراءات صارمة

2021/05/23 | 13:40 - المصدر: وكالة ناس

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وزارة البيئة :سنتخذ اجراءات صارمة بحق الشركات النفطية التي لا تلتزم بالمعايير البيئية وتسبب اضرار على المياه والهواء والتربة

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