2021/05/23 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مراسل التغيير: إصابات في انفجار عبوة ناسفة في شارع الجمهورية وسط الناصرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مراسل التغيير: إصابات في انفجار عبوة ناسفة في شارع الجمهورية وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مراسل التغيير: إصابات في انفجار عبوة ناسفة في شارع الجمهورية وسط الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).