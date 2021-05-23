الأعرجي يبدأ زيارة رسمية إلى رام الله يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس

2021/05/23 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

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توجه مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي إلى رام الله في زيارة رسمية.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ان الأعرجي سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس..



دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان العراق قد أكد موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية خلال الاحداث الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين إثر العدوان الإسرائيلي على غزة.

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