2021/05/23 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على احد ممولي اوكار داعش الارهابي غربي نينوى.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمعلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبمشاركة جهاز الامن الوطني ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ والفوج الاول لواء المشاة ٤٣ وقوة من الحشد الشعبي تم مداهمة احد الاهداف المهمة في قرية المالحة التابعة لناحية المحلبية غربي نينوى والقبض على احد اهم الممولين لاوكار داعش الارهابي".

واضاف البيان انه "من العناصر الارهابية المطلوبة للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ ارهاب".

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