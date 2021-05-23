2021/05/23 | 13:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صالح يستقبل وزير الخارجية الفلسطيني في قصر السلام » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:44

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يستقبل وزير الخارجية الفلسطيني في قصر السلام) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يستقبل وزير الخارجية الفلسطيني في قصر السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).