2021/05/23 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / المركز الخبري الوطني افاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإنفجار عبوة ناسفة في شارع الجمهورية وسط الناصرية.وقال المصدر، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “عبوة ناسفة انفجرت داخل عجلة في شارع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابات بإنفجار ناسفة في شارع الجمهورية وسط الناصرية المركز الخبري الوطني.

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