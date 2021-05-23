لا شيوعية و لا ماركسية بدون الديمقراطية الحقيقية 4-5 - حسين علوان حسين

2021/05/23 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين العلاقة الجدلية اللازبة بين الحرية و الديمقراطي في الفكر الشيوعي أعود الآن مرة أخرى إلى المقولتين البرجوازيتين للدكتور توما حميد المحترم .



تنص مقولته الكارثية الأولى على :"ليس للديمقراطية مكان في منظومتنا الشيوعية ." فيماً تؤكد مقولته الثانية ما يلي :"أؤكد على ما سبق حول ان الشيوعية تعني الحرية بالمعنى الكامل للكلمة.



"و هاتان المقولتان تثبتان على نحو قاطع أن كلاً من حشعع و حشعا ......





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