“المركز الخبري” ينشر نص مشروع قانون استرداد الأموال

2021/05/23 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الاحد، نص مشروع قانون استرداد الأموال الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية برهم صالح.ويتضمن نص مشروع القانون، بحسب بيان رئاسي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ما […]

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