2021/05/23 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، أن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على إرهابيين مختصين باستهداف وتفجير وتهجير المواطنين في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ان “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابي، وهما من ضمن مفرزة إرهابية لتهجير وتفجير واستهداف القوات الأمنية والمواطنين في تكريت”.

واوضحت ان “الارهابيين اعترفا من خلال التحقيقات الأولية باشتراكهما بعدة عمليات إرهابية منها استهداف القوات الأمنية من خلال زرع عبوات ناسفة قرب منازلهم، وكذلك استهداف رئيس المجلس البلدي لتكريت بعبوة ناسفة سببت أضرار بالعجلة التي يستقلها، كما اشترك أحدهم بالمواجهات ضد القوات الأمنية في جامعة تكريت في بداية العام ٢٠١٥، حيث تم تدوين أقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: القبض على إرهابيين مختصين باستهداف وتفجير وتهجير المواطنين بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: القبض على إرهابيين مختصين باستهداف وتفجير وتهجير المواطنين بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).