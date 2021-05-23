القبض على إرهابيين مختصين باستهداف وتفجير وتهجير المواطنين في صلاح الدين

2021/05/23 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابي.

وقال بيان للاستخبارات، ان "الإرهابيين من ضمن مفرزة إرهابية لتهجير وتفجير واستهداف القوات الأمنية والمواطنين في تكريت، وقد اعترفا من خلال التحقيقات الأولية باشتراكهما بعدة عمليات إرهابية منها استهداف القوات الأمنية من خلال زرع عبوات ناسفة قرب منازلهم".

وأضاف "كما اعترفا باستهداف رئيس المجلس البلدي لتكريت بعبوة ناسفة سببت أضرار بالعجلة التي يستقلها، كما اشترك أحدهم بالمواجهات ضد القوات الأمنية في جامعة تكريت في بداية العام ٢٠١٥".

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