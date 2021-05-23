رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الفلسطيني في قصر السلام

2021/05/23 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

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أستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في قصر السلام.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية أن "رئيس الجمهورية برهم صالح أستقبل اليوم، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في قصر السلام".

وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، عن وصول وزير الخارجيّة الفلسطيني رياض المالكي إلى بغداد.

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