فيديو وصور| محاولة اغتيال ناشط في الاحتجاجات قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية

2021/05/23 | 14:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تعرض ناشط في الاحتجاجات، الأحد، إلى محاولة اغتيال قرب ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

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وقال مصدر في شرطة ذي قار في حديث لـ "ناس"، (23 آيار 2021)، إن "عبوة لاصقة مزروعة أسفل سيارة المتظاهر عماد العكلي، انفجرت لحظة توقفه أمام جامع فالح باشا السعدون قرب ساحة الحبوبي، مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة".

وأضاف المصدر، أنّ "قوة من الشرطة والجيش طوقت مكان الانفجار على الفور ونقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأظهر مقطع مصور مشهاد تظهر سيارة الناشط من نوع "دايو - برنس"، فيما تحقق "ناس" من صورة أظهرت الناشط لدى وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان، إنّ الناشط أصيب في الجزء الأسفل من جسمه، بانتظار تفاصيل حول مدى شدة الإصابة.

كما أشاروا إلى وجود دوريات للقوات الأمنية على بعد أمتار قليلة من الموقع الذي شهد استهداف الناشط.

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