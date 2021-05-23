المالية النيابية تؤكد زيادة تخصيصات الدفاع في الموازنة

2021/05/23 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاحد، زيادة تخصيصات وزارة الدفاع في الموازنة، مبينة ان ذلك بهدف تطوير امكانيات الجيش العراقي.

وذكر بيان لمجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري أستقبل في مقر اللجنة في مجلس النواب، رئيسة لجنة الدفاع البرلمانية الفرنسية فرانسواز دوما والوفد المرافق لها".

وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تطوير العلاقات بين الجانبين وبحث السبل الداعمة للاستثمار وإزالة المعوقات امام الشركات الفرنسية الكبرى والتي ترغب بالعمل في العراق وانشاء مشاريع مهمة مثل مطار الموصل و مشروع قطار مترو بغداد".

واكدت اللجنة المالية، بحسب البيان، دعمها "لوزارة الدفاع العراقية من خلال زيادة تخصيصاتها المالية في الموازنة لتطوير امكانيات الجيش العراقي و ترصين الأمن السيبراني للاجهزة الامنية و الاستخباراتية، فضلاً عن بحث إمكانية التعاون مع هيئة الصناعات الحربية العراقية والاستعانة بالشركات الفرنسية الرصينة في هذا الجانب".

من جانبها، رحبت فرانسواز دوما بـ"التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين ومواصلة الحرب ضد عصابات داعش الارهابية".

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