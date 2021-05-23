بالفيديو والصور: استهداف الناشط عماد العكيلي بعبوة لاصقة

2021/05/23 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باستهداف الناشط عماد العكيلي بعبوة لاصقة في محافظة ذي قار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان " عبوة لاصقة استهدفت الناشط عماد العكيلي في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

وبحسب مصادر طبية ان "العكيلي اصيب بجروح طفيفة نتيجة الحادث".

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